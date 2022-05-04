Українська влада відновила зв'язок із захисниками Маріуполя, які обороняються на території заводу "Азовсталь", проте російським окупантам вдалося увійти на територію підприємства.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на главу української делегації на переговорах із Росією, нардепа Давида Арахамію.

"Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" вже знаходяться", - розповів Арахамія з посиланням на командування полку "Азов".

Раніше повідомлялося про потужні артилерійські та авіаційні удари загарбників по "Азовсталі" в Маріуполі, який в результаті перетворився на руїни.