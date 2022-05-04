У Дніпрі ввечері 4 травня, після оголошення повітряної тривоги, у місті пролунало кілька вибухів.

Водночас, повітряну тривогу оголошено практично по всій території України.

Крім того, повідомлєтся що у Черкасах та Запоріжжі також чутно вибухи.

Пізніше повідомили, що у Черкасах працює ППО.