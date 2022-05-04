Польща довела: вона є вірним і надійним союзником Києва.

Вона виступила за прийняття України до ЄС в експрес-режимі. Прийняла більше ніж половину українських біженців. Допомагає важкою зброєю, відмовляється від нафти, газу та вугілля окупантів.

А також підштовхує європейських партнерів до радикальніших кроків проти Кремля. Від початку російського вторгнення в Україну Польща довела: вона є вірним і надійним союзником Києва.

Про неоціненний внесок сусідньої держави у нашу майбутню перемогу - далі.