Командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення, у якому повідомив, що війська РФ уже другий день перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Там ведуться важкі бої.

Про це повідомляє "АЗОВ - Маріуполь".

"Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону "Маріуполь", наші содати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але ми продовжуємо виконувати наказ - тримати оборону", - заявив Денис Прокопенко.