ЗСУ завдають ударів по російських командних пунктах за допомогою американських розвідданих - NYT [ Редагувати ]
Американська розвідка забезпечує Україну даними про пересування командних пунктів російської армії. Про це пише The New York Times з посиланням на анонімні джерела в уряді США.
Ці розвіддані дозволили ЗСУ завдавати удари по російських штабах, що призвело до загибелі, за непідтвердженими даними, 12 російських генералів і низки високопосадових офіцерів.
Українська армія завдає ударів, поєднуючи американські дані з власними, зокрема з перехопленнями переговорів, які дозволяють робити висновок про присутність у штабах вищих офіцерів, щоб розпочати артилерійські обстріли.
Джерела The New York Times стверджують, що США не дають Україні інформації щодо пересування вищого керівництва російської армії. Газета наголошує, що удар по штабу в Ізюмі, який, за непідтвердженими даними, відвідував голова Генштабу Валерій Герасимов, спланували без використання американських розвідданих.
Обмін розвідданими - це частина військової допомоги США, яка також включає постачання важкого озброєння. Президент країни Джо Байден вже попросив Конгрес якнайшвидше затвердити виділення $33 млрд як додаткову допомогу для України, зокрема військову.
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