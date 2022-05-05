Американська розвідка забезпечує Україну даними про пересування командних пунктів російської армії. Про це пише The New York Times з посиланням на анонімні джерела в уряді США.

Ці розвіддані дозволили ЗСУ завдавати удари по російських штабах, що призвело до загибелі, за непідтвердженими даними, 12 російських генералів і низки високопосадових офіцерів.

Українська армія завдає ударів, поєднуючи американські дані з власними, зокрема з перехопленнями переговорів, які дозволяють робити висновок про присутність у штабах вищих офіцерів, щоб розпочати артилерійські обстріли.

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Джерела The New York Times стверджують, що США не дають Україні інформації щодо пересування вищого керівництва російської армії. Газета наголошує, що удар по штабу в Ізюмі, який, за непідтвердженими даними, відвідував голова Генштабу Валерій Герасимов, спланували без використання американських розвідданих.

Обмін розвідданими - це частина військової допомоги США, яка також включає постачання важкого озброєння. Президент країни Джо Байден вже попросив Конгрес якнайшвидше затвердити виділення $33 млрд як додаткову допомогу для України, зокрема військову.