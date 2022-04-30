США нададуть Україні допомогу на суму в 33 млрд доларів. Заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга розповів, на що підуть кошти.

Про це він сказав під час брифінгу.

За його словами, виділені США гроші будуть спрямовані на закупівлю зброї, спорядження та обладнання, яких Україна потребує найбільше.

При цьому всі закупівлі будуть здійснюватися відповідно до пріоритетності запитів, щоб максимально ефективно протистояти російським військовим.