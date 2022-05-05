ЗСУ пішли в контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках - Залужний [ Редагувати ]
Українська армія пішла у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках.
Залужний акцентував на поновленні застосування російським агресором крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні.
Так, впродовж доби 3 травня противник застосував 14 крилатих ракет, які були випущені зі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 з Каспійського моря. Станом на північ минулої доби було зафіксовано 8 запусків крилатих ракет по нашій території.
Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним.
Воєнні експерти, які аналізують стан бойових дій на сході України, заявляють, що українські військові взяли під контроль Старий Салтов (Харківська обл.), наступаючи з півдня.
У свою чергу окупанти завдавали ударів по Олександрівці, Рубіжному, Воєводівці, Оріховому, Комишеваху. Також продовжувалися спроби взяти Рубіжне, Оріхове, Комишеваху, Попасну. Але атака на Воєводівку не увінчалася успіхом для армії Росії.
Нагадаємо, що ЗСУ завдають ударів по російських командних пунктах за допомогою американських розвідданих.
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