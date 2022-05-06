Лагідна українізація в Одесі. В місті, яке традиційно сприймалося українцями, як переважно російськомовне, від початку масштабного вторгнення змінюються смаки. Серед одеситів з'являється все більше охочих перейти на українську. На допомогу прийшли волонтери: вони відкрили розмовний клуб, де й допомагають людям поступово переходити на спілкування українською мовою. Для декого це поки що непросто, але бажання - перемагає. На одному із занять клубу побували наші кореспонденти.

Організувала розмовний клуб одеситка Тетяна Хамрай. З початком війни дівчина вирішила розмовляти лише українською, і шукала в Одесі подібне середовище. Але не знайшла, тому заснувала власний клуб. Ідея - підтримати однодумців: допомогти їм покращити свою українську.

Тетяна Хамрай, засновниця Розмовного клубу:

Основна концепція цього розмовного клубу - щоб УСІ говорили, і тому ми ділимо людей на пари, на групи, щоб вони обговорювали щось, щоб були такі завдання, від яких неможливо як би втекти.

Для цього тут безліч вправ, тренінгів, ігор та домашніх завдань. Все відбувається в максимально доброзичливій атмосфері, а серед волонтерів-викладачів - театральні актори.

Денис Пасєчний, викладач Розмовного клубу:

Я за основу взяв свій досвід акторський. Тобто є заняття, є тренажі на пам'ять, на імпровізацію, а ми їх використовуємо на запас слів. Наприклад, використовуємо лише прикметники або лише дієслова, щоб збагатити запас слів і згодом його використовувати.

Одеситів також навчають ідіомам, стійким висловам, пропонують розповісти якусь історію з їх використанням, чи просто - розказати про себе. При цьому всі разом допомагають, якщо не вдається знайти правильно слово. Ось як це відбувається.

Лариса Балашова, учасниця Розмовного клубу:

Хочеться доказати собі, що я щось, може, успію, встигну, як буде освоїти?.. Вивчити українську мову особливо разговорну. - Розмовну!

Відвідувачі клубу - найрізноманітніші. Одеситка Тетяна - інструктор з фітнесу, у звичайному житті спілкується російською мовою. Але, каже, відчуває власний запит на зміни.

Тетяна Подвязкіна, учасниця Розмовного клубу:

Мені дуже хотілось би володіти українською і спілкуватися на ній так же вільно, як і російською і щоб в мене не було ніяких труднощів в використанні української мови, і мені подобається - я відчуваю, як мій мозок радіє!

А ось Альона - фахівець з SMM - вже давно намагається перейти на українську, але, каже, в Одесі це трошки складно. Тож за допомогою клубу хоче набути впевненості.

Альона Тющенко, учасниця Розмовного клубу:

Коли до мене звертаються, наприклад, англійською, я відповідаю англійською: як пройти, знайти банкомат. Так само і українською коли звертаються - відповідаю українською. А коли є діалог і я кажу українською, мені людина - російською, я знову українською - ну, тобто немає якогось конекту - і тому якось автоматично зазвичай переходжу на російську.

Працює Розмовний клуб при волонтерському центрі "Експедиція". Ну, а благодійні внески, які відвідувачі за бажанням можуть залишити волонтерами - передаються Збройним Силам України.