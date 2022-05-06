У Гостомель прибули міністри внутрішніх справ Естонії, Латвії та Польщі [ Редагувати ]
Вони - документують докази злочинів російських солдатів. У Київській області побували, певно, десятки делегацій. Разом із нашими правоохоронцями там працюють й іноземні розслідувачі.
У Гостомель прибули міністри внутрішніх справ Естонії, Латвії та Польщі. Більше про це - дивіться далі.
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Ірпінь. Місто, де цілих 24 дні тривали бої, починає оживати. Тут відновлюють світло, вже є водопостачання. Сюди повертаються люди, навіть попри те, що безліч будинків стоять зруйновані!
Вони будуть збирати та документувати всі докази звірств, які вчинили російські окупанти. Особливу увагу приділятимуть сексуальному насильству.
Цей термін прозвучав уже з вуст президента США, прем'єрів Канади та Британії. Міжнародну спільноту шокувало побачене на звільнених від росіян територіях.
З початку так званої "спецоперації" росіяни втратили понад 20 тисяч солдатів, флагман свого Чорноморського флоту, сотні літаків та бронетехніки.
До нападу росії на Україну у цьому закладі займалися історією 20-го століття. З фокусом на Другу світову війну та злочини німецьких націонал-соціалістів.