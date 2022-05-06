Вони вивозили свій бізнес під обстріли рашистів і намагаються відновити роботу. Так рятують українську економіку. 80 підприємств переїхали до Чернівецької області, 40 із них - вже запрацювали. Як підприємці та виробники здійснили релокацію бізнесу - дивіться далі.

Виробник української декоративної фарби Роман Бонько та тридцять його працівників ще 23 лютого успішно збували свій продукт.

Роман Бонько, директор компанії-виробника декоративної фарби:

Ми просто вірили, що буде все добре. А на жаль, сталося навпаки. І ми перший тиждень були у стані шоку, мене просто трусило всього.

Підприємець одразу вивіз свою родину. А далі взявся рятувати бізнес. По радіо почув про програму релокації. Подав документи на сайт Міністерства економіки, та обрав запропонований державою спосіб транспортування за допомогою "Укрпошти".

Роман Бонько, директор компанії-виробника декоративної фарби:

Буквально там кілометр-три канонада стріляла. Тому наші хлопці запихували все якомога швидше. Ми прийняли рішення запхати у вантажівку все, що там змогли. І перевезти сюди, щоб стартонути з базових наших продуктів.

Чиновники у Чернівецькій області тим часом шукали в оренду приміщення, яке б відповідало вимогам виробника. Таке знайшлося на Чернівецькому хімзаводі.

Олег Козак, директор Чернівецького хімічного заводу:

Виділили приміщення, де він може працювати, там є обладнання. І з задоволенням ще також будемо приймати людей.

І в таких непростих умовах Роман побачив нові можливості. У Чернівцях підприємець взяв в оренду потужне обладнання для змішування фарби, яке досі не міг придбати.

До Чернівецької області вже переїхало 80 підприємств. Це виробництво обладнання, хімічна промисловість чи легке машинобудування. В ОВА і громадах підбирають необхідні площі, земельні ділянки чи житло для працівників.

Валентин Дунаєвський, в.о. директора департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОВА:

На даний час запрацювало близько сорока підприємств. Є частина їхніх місцевих працівників, яких вони перемістили, також є підприємства, які почали набирати працівників наших місцевих.

Хоча київський підприємець Роман Бонько лише частково перевіз своє виробництво до Чернівців, він радить колегам не "перечікувати війну", а діяти. Відновлювати зв'язки з постачальниками і шукати ринки збуту.

Роман Бонько, директор компанії-виробника декоративної фарби:

Набрати людей не проблема, чим їм платити. Це все ми можемо фінансувати лише з продажів. Продажі в Україні впали на 90 відсотків. Лише Західний регіон ще більш-менш щось замовляють. Основний наш клієнт - це експорт. Це крани, які знаходяться біля кордону.

Бо Україна необхідно втримати і економічний фронт.