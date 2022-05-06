Російські війська знову систематично вели вогонь по мирному населенню Миколаєва [ Редагувати ]
15 людей поранені, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. Російські війська знову систематично вели вогонь по мирному населенню Миколаєва. Під ворожий вогонь потрапили і частина населених пунктів області. Деталі розкажуть мої колеги.
Чергова ніч, яку окупанти перетворили на пекло. Ворог б'є безперестанку, використовуючи заборонені касетні снаряди.
Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації:
Сегодня всю ночь там бомбили, бомбили. Уплотняються к 9 мая, ко дню позора в России наша бомбежка. Но специально подождал к 10.30, - жертв нет, есть слегка раненые. Много ущерба материального, но мы это переживём. Главное, что без жертв и Слава Богу.
Намагаючись завдати якнайбільше втрат, рашисти б'ють по житлових та промислових кварталах. Як наслідок - влучання у газові комунікації, електропідстанцію, об'єкти промисловості та приватні будинки.
Через влучення ворожих бомб - зайнявся сухостій на площі 1 га, також відомо і про пожежу у в багатоповерхівці, спалахнув легковий автомобіль та будівельна техніка.
Касета від смерчу прилетіла і на дитячий майданчик.
Російські військові за допомогою "Орлана-10" намагалися розвідати позиції наших захисників, проте ЗСУ знищили ворожий БПЛА, а разом з ним - іншу техніку.
На Миколаївщині слідчі та криміналісти документують наслідки воєнних злочинів, а вибухотехніки - знешкоджують небезпечні снаряди.
Виживати під обстрілами - складно, чимало миколаївців евакуюються у безпечніші місця , а тим, хто залишився, допомагають волонтери. Цього разу вони відвідали будинок для літніх людей.
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Окупанти посилюють обстріли з боку захоплених територій Херсонщини. Б'ють усюди, куди дістає артилерія. Ведуть вогонь по Миколаєву, потерпають селища Нововоронцовка, Осокорівка, Заградівка.
За добу наші захисники відбили 11 атак, знищили 5 танків і стільки ж автівок. Збили два ворожі літаки і два безпілотники.
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Потужний вибух пролунав у центрі Дніпра. Російська ракета поцілила у залізничну інфраструктуру.
Із міста, де зараз російська армія обстрілює мирне населення, дівчина вивозила пораненого у машині. Дивом їм вдалося дістатись до позицій українських військових. І лише тоді наші хлопці відвезли поранених у лікарню.