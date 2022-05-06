15 людей поранені, пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. Російські війська знову систематично вели вогонь по мирному населенню Миколаєва. Під ворожий вогонь потрапили і частина населених пунктів області. Деталі розкажуть мої колеги.

Чергова ніч, яку окупанти перетворили на пекло. Ворог б'є безперестанку, використовуючи заборонені касетні снаряди.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації:

Сегодня всю ночь там бомбили, бомбили. Уплотняються к 9 мая, ко дню позора в России наша бомбежка. Но специально подождал к 10.30, - жертв нет, есть слегка раненые. Много ущерба материального, но мы это переживём. Главное, что без жертв и Слава Богу.

Намагаючись завдати якнайбільше втрат, рашисти б'ють по житлових та промислових кварталах. Як наслідок - влучання у газові комунікації, електропідстанцію, об'єкти промисловості та приватні будинки.

Через влучення ворожих бомб - зайнявся сухостій на площі 1 га, також відомо і про пожежу у в багатоповерхівці, спалахнув легковий автомобіль та будівельна техніка.

Касета від смерчу прилетіла і на дитячий майданчик.

Російські військові за допомогою "Орлана-10" намагалися розвідати позиції наших захисників, проте ЗСУ знищили ворожий БПЛА, а разом з ним - іншу техніку.

На Миколаївщині слідчі та криміналісти документують наслідки воєнних злочинів, а вибухотехніки - знешкоджують небезпечні снаряди.

Виживати під обстрілами - складно, чимало миколаївців евакуюються у безпечніші місця , а тим, хто залишився, допомагають волонтери. Цього разу вони відвідали будинок для літніх людей.