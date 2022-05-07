Зеленський провів нараду з членами уряду та керівництвом силових відомств [ Редагувати ]
У суботу, 7 травня, президент України Володимир Зеленський звітував про нараду з членами уряду та керівництвом силових відомств.
Найперше розглянули питання паливної безпеки країни. Працюємо над усуненням черг на заправках. Також обговорили виконання держбюджету в умовах воєнного стану, План відновлення та розвитку держави після війни, процес надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
по темі
В суботу, 7 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що ми захищаємося від нападу тиранії, яка хоче зруйнувати все, що дає свобода людям і державам
Президент України Володимир Зеленський заявив про роботу над евакуацією військових з "Азовсталі"
Війна росії проти України це не просто намагання захопити одну країну і зруйнувати життя в ній
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна перебуває на новому етапі війни з росією
Президент Володимир Зеленський запевнив, він може описати російську армію краще, ніж жителі рф