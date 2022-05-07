Хлопців та дівчат навчають працювати тактичними групами та радіозв'язку

У Дніпрі щодня проходить навчання бійців територіальної оборони "Варта Дніпра". Три тисячі сміливців відточують володіння зброєю, надання першої допомоги та користування радіозв'язком. На стрільбах побувала наша знімальна група.

Групою по троє - бійці відточують свою влучність. Біля кожного з чоловіків - інструктор.

Олексій Турчак, іструктор надання першої домедичної допомоги:

Дело не только в точности, дело в правильных занятиях, позициях, стойках, работе с укрытиями и тому подобное. Научились базовым стйокам изготовки, научились как вести огнонь и попадать в цель. И научились основам оказания первой доврачебной помощи. Кроме того, поработали с минновзрывной безопасностю, гранатометами и тому подобное.

Ця група добровольців лише тиждень як на навчаннях. Перший етап підготовки - поводження зі зброєю.

Микола, інструктор:

Это АК-74, РПК-74, АКР-74у, в перспективе мы учим их пользоватся советскими противотанковыми и реактивными противотанковыми гранатами.

Серед міцних та мужніх чоловіків є і тендітна дівчина.

Делай, как я учил. Сейчас в позицию ожидания стань… Это девушка поэтому есть нюансы. Внимание, стоя цель.

На навчаннях, набоїв не жалкують. Лише за день бійці відстрілюють по кілька магазинів. Все, аби на полі бою на ворога багато куль не витрачати й стріляти влучно.

Хорошие результаты, только нужно работать еще по спускам, гуляет... Клацаешь по спуску, аккуратно на рецете, нужно работать. І тогда не будет вот этого.

Вже після стрільб хлопців та дівчат навчають працювати тактичними групами та радіозв'язку. Курс підготовки добровольці проходять у пришвидшеному режимі. Інструктори кажуть, їхня головна мета - навчити азам, а відточувати навички будуть вже у підрозділі. Третина добровольців вже виконують бойові завдання.

Артем Хмельников, начальник штабу "Варта Дніпра":

Випускники здійснюють бойове чергування, виконують накази з охорони міста, крім того, з випускників наших формуються підрозділи ТрО, які виконують безпосередньо бойові завдання на лінії зіткнення з противником.

Нести службу на полі бою, захищаючи рідну землю, чи нести бойове чергування у місті, бути на варті безпеки мирного населення - для цих бійців різниці немає.

Микола, інструктор:

В отличие от противника, мотивация у наших бойцов высокая. Это самое главное. Это наша земля, тут наши родные. Мы защишаем свой дом.

Лева, боєць добровольчого формування територіальної оборони "Варта Дніпра":