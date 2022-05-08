Угорщина продовжила блокування запровадження нових санкцій проти рф через небажання відмовлятися від російської нафти.

Зустріч послів ЄС, на якій було обговорено новий пакет санкцій проти рф, відбулася сьогодні, 8 травня. Під час переговорів європейським чиновникам не вдалося досягти консенсусу щодо введення нових обмежень проти країни-агресора. Головним спірним моментом стало ембарго на російську нафту.

Угорщині, Чехії та Словаччині було запропоновано відстрочку на введення санкцій до 2024 року. Але навіть такий компроміс не зміг переконати угорських чиновників підтримати заборону імпорту нафти з рф. Угорщина продовжила блокування.

Видання також повідомляє, що Євросоюз планував затвердити новий пакет санкцій до 9 травня. Це призвело б до ще більшого тиску на москву, оскільки Євросоюз є найбільшим імпортером палива та нафти з рф.