Соліст гурту U2 Боно дав концерт у київському метро і побував в Ірпені (відео) [ Редагувати ]
Ірландський музикант Боно, лідер гурту U2, який публічно підтримує Україну через російське вторгнення, завітав до України і навіть дав мініконцерт у київському метро.
Боно та гітарист і беквокаліст Едж без будь-якого попереднього оголошення виступили на станції метро "Хрещатик". Разом із ними виступив український гурт "Антитіла".
Разом з "Антитілами" U2 виконали хіт Stand by Me, записаний Беном Кінгом у 1960 році. Саме групі U2 належить одна з найпопулярніших кавер-версій. Stand by Me вони виконують з 1987 року, але у Києві слова замінили на Stand by Ukraine.
Відео концерту в підземці вже ширяться соцмережами.
Після імпровізованого концерту Боно з U2 окрім концерту у київському метро побував сьогодні в Ірпені.
Нагадаємо, що Ед Ширан і "Антитіла" випустили спільну пісню.
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