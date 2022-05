Ірландський музикант Боно, лідер гурту U2, який публічно підтримує Україну через російське вторгнення, завітав до України і навіть дав мініконцерт у київському метро.

Боно та гітарист і беквокаліст Едж без будь-якого попереднього оголошення виступили на станції метро "Хрещатик". Разом із ними виступив український гурт "Антитіла".

Разом з "Антитілами" U2 виконали хіт Stand by Me, записаний Беном Кінгом у 1960 році. Саме групі U2 належить одна з найпопулярніших кавер-версій. Stand by Me вони виконують з 1987 року, але у Києві слова замінили на Stand by Ukraine.

Відео концерту в підземці вже ширяться соцмережами.

Після імпровізованого концерту Боно з U2 окрім концерту у київському метро побував сьогодні в Ірпені.

Нагадаємо, що Ед Ширан і "Антитіла" випустили спільну пісню.