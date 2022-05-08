Зібрані кошти підуть на закупівлю спорядження для українських оборонців та гуманітарну підтримку постраждалих.

Українські рокери об'єднуються задля підтримки ЗСУ. Легендарні "Брати Гадюкіни" розпочали тур спільно з буковинським гуртом "Гуцул Каліпсо". Першим містом стали Чернівці. Зібрані кошти підуть на закупівлю спорядження для українських оборонців та гуманітарну підтримку постраждалих.

Легенди українського року, які запалали на революційній Червоній Руті у 89-му, повернулись до знакових Чернівців.

Богдан Онуфрик, відвідувач благодійного концерту:

Я хотів би опинитися у 89-му році на фестивалі "Червона Рута" в Чернівцях у парку, на стадіончику, де грали "Брати Гадюкіни" і "Сестричка Віка". Це був справжній вибух в українській культурі і не тільки в культурі…

Концерт "Братів Гадюкіних" та буковинського гурту "Гуцул Каліпсо" викликав справжній ажіотаж.

Богдан Федчук, лідер гурту "Гуцул Каліпсо":

Я мріяв про це. Виріс на музиці цього гурту, напевно, років з 12 слухаю його.

Підтримали рок-музикантів і буковинські байкери.

Так як це благодійний концерт, відповідно, ми не можемо залишитись осторонь.

Чернівці - перше місто в благодійному турі рокерів, які з 2014 року підтримують ЗСУ збором коштів та виступами на передовій.

Павло Крахмальов, музикант гурту "Брати Гадюкіни":

Вони сказали: нам конче потрібні ті пісні. Не може людина жити в розпачі. Той, хто може жити в мирі, має давати наснагу тим людям, які захищають.

Ігор Мельничук, музикант гурту "Брати Гадюкіни":

Йде війна, і ми чим можемо, тим допомагаємо. Ми там у Львові в якісь патрулі ходимо. Ну то вже інші речі, а музика є музика…

І музика допомагає. Частину зібраних коштів також передають благодійникам, які вже вивезли з найгарячіших точок три тисячі украінців.

Олексій Воронін та Майя Муравйова, представники Фонду Help People:

Маріуполь, Лисичанськ, Лиман, зараз Сєвєродонецьк, це там, де ми працюємо. Евакуювали Київ, зараз Харків активно допомагаємо, це постійно змінюється.

І цей соковитий блюз чи запальний рок про незламність українців лікує зранені війною душі. Окрема пісня Гадюкіних – "Жаба" присвячена путіну.

І такі ніби безтурботні батярські пісні вже набули нового символічного сенсу та твердої віри у перемогу украінців.

Наступний благодійний концерт планують "Брати Гадюкіни" та "Гуцул Каліпсо" планують провести наприкінці травня у файному місті Тернопіль.