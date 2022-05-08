Легендарні "Брати Гадюкіни" та гурт "Гуцул Каліпсо" розпочали спільний тур задля підтримки ЗСУ [ Редагувати ]
Українські рокери об'єднуються задля підтримки ЗСУ. Легендарні "Брати Гадюкіни" розпочали тур спільно з буковинським гуртом "Гуцул Каліпсо". Першим містом стали Чернівці. Зібрані кошти підуть на закупівлю спорядження для українських оборонців та гуманітарну підтримку постраждалих.
Легенди українського року, які запалали на революційній Червоній Руті у 89-му, повернулись до знакових Чернівців.
Богдан Онуфрик, відвідувач благодійного концерту:
Я хотів би опинитися у 89-му році на фестивалі "Червона Рута" в Чернівцях у парку, на стадіончику, де грали "Брати Гадюкіни" і "Сестричка Віка". Це був справжній вибух в українській культурі і не тільки в культурі…
Концерт "Братів Гадюкіних" та буковинського гурту "Гуцул Каліпсо" викликав справжній ажіотаж.
Богдан Федчук, лідер гурту "Гуцул Каліпсо":
Я мріяв про це. Виріс на музиці цього гурту, напевно, років з 12 слухаю його.
Підтримали рок-музикантів і буковинські байкери.
Так як це благодійний концерт, відповідно, ми не можемо залишитись осторонь.
Чернівці - перше місто в благодійному турі рокерів, які з 2014 року підтримують ЗСУ збором коштів та виступами на передовій.
Павло Крахмальов, музикант гурту "Брати Гадюкіни":
Вони сказали: нам конче потрібні ті пісні. Не може людина жити в розпачі. Той, хто може жити в мирі, має давати наснагу тим людям, які захищають.
Ігор Мельничук, музикант гурту "Брати Гадюкіни":
Йде війна, і ми чим можемо, тим допомагаємо. Ми там у Львові в якісь патрулі ходимо. Ну то вже інші речі, а музика є музика…
І музика допомагає. Частину зібраних коштів також передають благодійникам, які вже вивезли з найгарячіших точок три тисячі украінців.
Олексій Воронін та Майя Муравйова, представники Фонду Help People:
Маріуполь, Лисичанськ, Лиман, зараз Сєвєродонецьк, це там, де ми працюємо. Евакуювали Київ, зараз Харків активно допомагаємо, це постійно змінюється.
І цей соковитий блюз чи запальний рок про незламність українців лікує зранені війною душі. Окрема пісня Гадюкіних – "Жаба" присвячена путіну.
І такі ніби безтурботні батярські пісні вже набули нового символічного сенсу та твердої віри у перемогу украінців.
Наступний благодійний концерт планують "Брати Гадюкіни" та "Гуцул Каліпсо" планують провести наприкінці травня у файному місті Тернопіль.
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