Російський мільярдер помер після антипохмільного сеансу з шаманами [ Редагувати ]
У росії таємничим способом продовжують гинути ТОП чиновники та бізнесмени. 8 травня у Митищах під Москвою помер колишній топ-менеджер "Лукойла" - мільярдер Олександр Суботін. Про це повідомляє Mash.
Шаман Магуа та його дружина приймали клієнтів у звичайному приватному будинку. Пропонували найкраще: наприклад, лікування отруйною жабою. Робили надріз на шкірі, капали туди отруту жаби - і після блювання пацієнту нібито ставало краще. Ще викликали духів, приносили в жертву звірів і купали заблукалих у півнячій крові.
Мільярдер Суботін подружжя Магуа знав давно і регулярно користувався їхніми послугами. І вкотре прийшов до них лікувати похмілля.
Раптом йому стало недобре - заболіло серце. Шаман вирішив не викликати швидку, застосував корвалол і поклав мільярдера спати у підвал.
Там, серед окультної мішури, російський мільярдер помер. Поліції, яка прибулам на виклик, шамани сказали, що з померлим просто дружили.
Що стало причиною смерті екс-топ-менеджер "Лукойла" розбереться слідство.
Нагадаємо, що останнім часом померли такі російські мільярдери:
- Сергій Протосеня, екс-заступник голови "Новатека" - знайдений повішеним в Іспанії, разом із дружиною та донькою.
- Олександр Туляков, топ-менеджер з фінансів та безпеки "Газпрому" знайдено повішеним наступного дня після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
- Леонід Шульман, керівник департаменту транспорту компанії "Газпром Інвест".
Нагадаємо, 18 квітня в Москві колишній віце-президент "Газпромбанку" Владислав Аваєв застрелив у квартирі свою дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.
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