У росії таємничим способом продовжують гинути ТОП чиновники та бізнесмени. 8 травня у Митищах під Москвою помер колишній топ-менеджер "Лукойла" - мільярдер Олександр Суботін. Про це повідомляє Mash.

Шаман Магуа та його дружина приймали клієнтів у звичайному приватному будинку. Пропонували найкраще: наприклад, лікування отруйною жабою. Робили надріз на шкірі, капали туди отруту жаби - і після блювання пацієнту нібито ставало краще. Ще викликали духів, приносили в жертву звірів і купали заблукалих у півнячій крові.

Мільярдер Суботін подружжя Магуа знав давно і регулярно користувався їхніми послугами. І вкотре прийшов до них лікувати похмілля.

Раптом йому стало недобре - заболіло серце. Шаман вирішив не викликати швидку, застосував корвалол і поклав мільярдера спати у підвал.

Там, серед окультної мішури, російський мільярдер помер. Поліції, яка прибулам на виклик, шамани сказали, що з померлим просто дружили.

Що стало причиною смерті екс-топ-менеджер "Лукойла" розбереться слідство.

Нагадаємо, що останнім часом померли такі російські мільярдери:

Сергій Протосеня, екс-заступник голови "Новатека" - знайдений повішеним в Іспанії, разом із дружиною та донькою.

Олександр Туляков, топ-менеджер з фінансів та безпеки "Газпрому" знайдено повішеним наступного дня після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Леонід Шульман, керівник департаменту транспорту компанії "Газпром Інвест".

Нагадаємо, 18 квітня в Москві колишній віце-президент "Газпромбанку" Владислав Аваєв застрелив у квартирі свою дружину та дочку, а потім наклав на себе руки.