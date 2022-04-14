Війна в Україні може призвести до злиднів і голоду до 1,7 млрд людей - ООН [ Редагувати ]
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представив детальну аналітичну записку щодо кризи в галузі продовольства, яка може бути викликана війною в Україні.
Про це повідомляє CGTN.
Згідно з аналітичною запискою, Україна і Росія забезпечують 30 відсотків світового виробництва пшениці і ячменю, одну п'яту частину виробництва кукурудзи й більш ніж половина виробництва соняшникової олії. Постачання всіх цих товарів по всьому світу продовжують перериватися.
За оцінками ООН, війна в Україні може призвести до бідності, злиднів і голоду до 1,7 мільярда людей — більше п'ятої частини людства.
Генеральний секретар ООН закликав міжнародні фінансові установи виділити фінансування для найбільш уразливих країн, допомогти урядам країн інвестувати в посилення соціального захисту, а також працювати над реформуванням глобальної фінансової системи, щоб зменшити нерівність.
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