У Варшаві напали на російського посла Андрєєва

У Варшаві напали на російського посла Андрєєва. Його облили червоною фарбою, коли він спробував покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.

Натовп не дав послу країни-агресора покласти вінок на меморіальному цвинтарі, у супроводі поліції він мусив тікати.

Нагадаємо, що під час виступу на параді в Москві президент рф путін не став оголошувати війну Україні та загальну мобілізацію.