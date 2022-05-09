У Варшаві російського посла облили червоною фарбою (відео) [ Редагувати ]
У Варшаві напали на російського посла Андрєєва. Його облили червоною фарбою, коли він спробував покласти вінок на цвинтарі радянських воїнів.
Натовп не дав послу країни-агресора покласти вінок на меморіальному цвинтарі, у супроводі поліції він мусив тікати.
Нагадаємо, що під час виступу на параді в Москві президент рф путін не став оголошувати війну Україні та загальну мобілізацію.
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