В Україні заговорили про створення аналогу ізраїльського Моссаду [ Редагувати ]
Ізраїльський Моссад - один із найуспішніших прикладів розвідок світу, якому під силу не лише відшукати, а й ліквідувати того, хто завдавав шкоди безпеці Ізраїлю або продовжує це робити. На тлі звірств російських солдатів на Київщині - в Україні теж серйозно заговорили про створення аналогу Моссаду. Більше про діяльність самого Моссаду та чи буде ефективною ізраїльська практика в Україні - дивіться в нашому сюжеті.
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