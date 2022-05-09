Ізраїльський Моссад - один із найуспішніших прикладів розвідок світу, якому під силу не лише відшукати, а й ліквідувати того, хто завдавав шкоди безпеці Ізраїлю або продовжує це робити. На тлі звірств російських солдатів на Київщині - в Україні теж серйозно заговорили про створення аналогу Моссаду. Більше про діяльність самого Моссаду та чи буде ефективною ізраїльська практика в Україні - дивіться в нашому сюжеті.