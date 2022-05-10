"Що активніше ми співпрацюємо, то сильніше тиснемо на росію" - Зеленський [ Редагувати ]
У середу, 10 травня, президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу й політиків Словаччини наголосив, що ми маємо посилювати нашу єдність і тиск на росію, доки не побачимо, що перемога досягнута.
"Знаю, що в червні у Братиславі відбудеться донорська конференція для мобілізації допомоги Україні", - сказав він.
Вдячний усім, хто бере участь у її організації, зокрема аналітичному центру GLOBSEC. І вірю, що зможемо обговорити на цьому братиславському майданчику вже конкретні проекти відновлення нормального життя у різних регіонах України.
"Бо що активніше ми співпрацюємо, то сильніше тиснемо на росію. І що більше посилюємо загальноєвропейську єдність, то чіткіші контури нашої перемоги", - додав президент.
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