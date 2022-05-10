Зволікання з прийняттям шостого пакету санкцій проти росії неприпустимо. При цьому аргументи, що нафтове ембарго зруйнує економіку Угорщини або іншої країни, надумані.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сподіваємося, що найближчими днями рішення буде знайдено. Якщо ні, то можна буде зробити один висновок-Угорщина просто підіграє рф в спробах зберегти нафтовий ринок в ЄС", - йдеться в повідомленні.