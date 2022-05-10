Зволікання неприпустимо, аргументи надумані: Кулеба про нафтове ембарго [ Редагувати ]
Зволікання з прийняттям шостого пакету санкцій проти росії неприпустимо. При цьому аргументи, що нафтове ембарго зруйнує економіку Угорщини або іншої країни, надумані.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Сподіваємося, що найближчими днями рішення буде знайдено. Якщо ні, то можна буде зробити один висновок-Угорщина просто підіграє рф в спробах зберегти нафтовий ринок в ЄС", - йдеться в повідомленні.
по темі
Російський президент володимир путін, розпочавши війну проти України хибно думав, що Україна не потрібна Європі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну бесіду щодо протистояння агресії росії з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном
Ембарго на російські нафту та газ не зможе миттєво зупинити агресію росії проти України
Кулеба додав, що Україна не боїться росію
Європейська комісія запропонувала припинити постачання російської сирої нафти в країни блоку протягом шести місяців