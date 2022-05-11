Воєнний стан в країні змусив українців трансформувати власне ставлення навіть до своїх хобі. Як от, наприклад, риболовля або подорожі водою. У Черкасах днями мав стартувати сезон судноплавства, але війна внесла свої корективи. Окрім поліції та спец-служб акваторією Дніпра пересуватись нікому не можна.

Тож, що робити яхтсменам і рибалкам - Станіслав Кухарчук про наболіле далі.

Станіслав Кухарчук – корреспондент:

Хвилі, вітер, сонце - найкращих умов для яхтингу просто не придумаєш. Щороку, традиційно, 9 травня, Черкаський яхт-клуб відкривав вітрильний сезон. Але цьогоріч яхти на воду навіть не спускали. Ще на початку вторгнення військово-цивільна адміністрація видала розпорядження про заборону пересування маломірних суден акваторією Дніпра - такі умови війського стану.

Заборона торкнулась не лише яхт та катерів, а й навіть веслувальних човнів. Акваторія Дніпра відкрита тільки для спец-служб та поліції. Прибережна смуга міста хоча цілодобово і патрулюється, але порушників все одно вистачає. Оці рибалки мало того, що на човнах вийшли, та ще й рибу у нерест примудрилися ловити. А це - суворо заборонено.

На перший раз чоловіки відбулись усним попередженням і швидко змотали вудки. Але зазвичай за таке порушення можна залишитись і без човна, кажуть у поліції.

Богдан - працівник патрульної поліції у Черкаській області:

В началі війни були такі люди, що кермували човном у стані сп'яніння і навіть займались незаконним виловом риби. Ну це зауваження, але якщо люди на грубі якісь порушення ідуть - це вилучення човна. І віддадуть або після війни, або по рішенню суду повертається, або не повертається човен.

Те, що рибалок зараз тягне на воду, зовсім не дивно. Нерестовий період у риби - це час трофеїв. Хоча війна і вплинула на цей вид відпочинку. Для любителів виділили невеличкі ділянки, де можна посидіти з вудкою, а от природні нерестовища взагалі закрили для відвідування.

Буквально за два місяці відсутності відпочивальників природа у плавнях навела лад - риба підходить до самого берега, а від розмаїття птахів розбігаються очі. Щоправда, про людей у протоках все ще нагадують чималі купи сміття та браконьєрські сітки.

Такого непотребу у воді ще вдосталь, кажуть поліцейські. Тому намагаються його по можливості прибирати. У дозволених для лову місцях з цим допомагають і риболови-любителі.

Поки в країні триватиме військовий стан, заборони на пересування маломірних суден та відвідування лісів і заміського узбережжя не зніматимуть.