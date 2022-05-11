НБУ назвав причини прискорення інфляції в Україні [ Редагувати ]
У квітні 2022 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі прискорилася до 16,4% (із 13,7% у березні). У місячному вимірі ціни зросли на 3,1%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Основні чинники прискорення інфляції не змінилися. Це:
- порушення ланцюгів постачання,
- збільшення витрат бізнесу,
- фізичне знищення активів підприємств через повномасштабний напад рф,
- нерівномірний попит і пропозиція товарів за регіонами.
Як зазначається в повідомленні, реалізація відкладеного попиту на товари та послуги у відносно спокійних регіонах на тлі поступового повернення громадян підживлювала зростання цін.
Натомість в окупованих містах і районах із високою інтенсивністю бойових дій вагомим проінфляційним чинником є обмежена пропозиція товарів.
Ризики посилення інфляційних процесів залишаються значними в умовах продовження повномасштабної військової агресії росії та цілеспрямованого знищення продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів і пошкодження транспортної інфраструктури.
Водночас заходи Національного банку, Верховної ради та уряду України й надалі спрямовуються на стримування зростання цін, зазначають в НБУ.
Відзначимо, за оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.
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