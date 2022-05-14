Тепер це "Арка Свободи українського народу"

Влада Києва ухвалила рішення демонтувати понад 40 пам'ятників, пов'язаних із Росією. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.​

Депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель столиці, й передати до музею тоталітаризму.

Кличко також повідомив, що Київрада ухвалила рішення про "декомунізацію" назви арки Дружби народів, яка символізує єднання українського та російського народів.

Тепер вона називається "Арка Свободи українського народу". 26 квітня Кличко заявив про демонтаж скульптури робітників та про ліквідацію скульптури з граніту, що входять до композиції монумента.

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Мер Києва зазначив, що сьогодні "є запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією".

Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Але, нові назви мають жити десятки, а то й сотні років.Тому процес найменувань має бути швидким, проте обгрунтованим. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань.

Нагадаємо, що у селі Сеньківка на межі кордонів України, росії та білорусі демонтують монумент "Три сестри", присвячений дружбі "братських народів".