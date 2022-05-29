лавров назвав головний пріоритет рф у війні проти України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Головним російським пріоритетом росії у війні проти України є повне захоплення Донецької та Луганської областей.
Про це в інтерв'ю для французького телеканалу TF1 сказав міністр закордонних справ росії сергія лаврова
"Нашим головним пріоритетом є "звільнення" Донецької та Луганської областей, які зараз визнані російською федерацією "незалежними державами", - зазначив він.
При цьому він ухилився від відповіді на питання, чи буде росія просуватися далі після захоплення Донбасу.
"Наша очевидна мета, звичайно, видавити українську армію з Донецької та Луганської областей. Щодо решти територій України, де є люди, які не бажають розривати зв'язки з росією, вирішувати буде населення цих регіонів", - підкреслив Лавров.
по темі
Міністр закордонних справ росії сергій лавров застеріг західні країни від постачання озброєнь в Україну, які здатні завдавати ударів по території рф
У росії дружини та матері військових агітують повертатись додому з України, бо не вірять у статистику Міноборони рф про загиблих
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем
За сьогодні, 29 травня 2022 року, в результаті бойових дій з боку росії загинули три мирних жителя Донецької област
Українські військові роблять все, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк (Луганська область)