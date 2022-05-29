Головним російським пріоритетом росії у війні проти України є повне захоплення Донецької та Луганської областей.

Про це в інтерв'ю для французького телеканалу TF1 сказав міністр закордонних справ росії сергія лаврова

"Нашим головним пріоритетом є "звільнення" Донецької та Луганської областей, які зараз визнані російською федерацією "незалежними державами", - зазначив він.

При цьому він ухилився від відповіді на питання, чи буде росія просуватися далі після захоплення Донбасу.

"Наша очевидна мета, звичайно, видавити українську армію з Донецької та Луганської областей. Щодо решти територій України, де є люди, які не бажають розривати зв'язки з росією, вирішувати буде населення цих регіонів", - підкреслив Лавров.