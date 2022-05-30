Окупати обстріляли Миколаїв з артилерії [ Редагувати ]
Російська армія у понеділок, 30 травня, знову обстріляла Миколаїв. Ворожі сили застосували артилерію.
Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.
"Миколаїв Артилерійський обстріл 17:40. У місті лунають вибухи! Тримайтесь подалі від вікон", - зазначив міський голова.
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