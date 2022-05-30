Віце-прем'єрка Верещук більше не займатиметься обміном військовополоненими [ Редагувати ]
Віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук більше не займатиметься обміном військовополоненими. Про це вона повідомила у своєму офіційному Telegram-каналі.
Щодо подальшої роботи з обміну військовополоненими:
Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони.
Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими - це спільна робота ГУР та СБУ.
Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями, додала Верещук.
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