Віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук більше не займатиметься обміном військовополоненими. Про це вона повідомила у своєму офіційному Telegram-каналі.

Щодо подальшої роботи з обміну військовополоненими: Свій функціонал з обміну військовополоненими передаю Головному управлінню розвідки Міноборони. Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими - це спільна робота ГУР та СБУ.

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями, додала Верещук.

Нагадаємо, що російський президент володимир путін погодився інтенсифікувати процес обміну полоненими з Україною. Про це повідомив австрійський канцлер Карл Негаммер заявив за підсумками дзвінка в Кремль.