Видатки бюджету збільшили майже на 300 млрд гривень: куди вони підуть [ Редагувати ]
Верховна Рада внесла зміни до закону про державний бюджет України на 2022 рік. Про це свідчить проєкт №7413.
Видатки загального фонду збільшили на 287 млрд гривень за рахунок додаткових зовнішніх запозичень.
Видатки збільшено на:
- національну безпеку та оборону - 247,8 млрд гривень;
- поповнення резервного фонду - 1,5 млрд гривень;
- надання допомоги в рамках програми єПідтримка - 5,8 млрд гривень;
- фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду - 20,0 млрд гривень;
- надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг - 12,5 млрд гривень.
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