У червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря в червні складає 17-22 градусів тепла, в гірських районах 11-18 тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 0-9 градусів тепла, в Карпатах, горах Криму, північних, північно-західних та східних областях місцями 0,3-3 градусів морозу, на високогір′ї Карпат до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 32-38 градусів тепла, у південних та східних областях місцями 39-39,8 градусів тепла, в Карпатах та горах Криму 25-33 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.

"У червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град, шквали", - зазначають синоптики.