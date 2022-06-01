Дуже малоймовірно, що росії вдасться захопити усю територію Донецької та Луганської областей. Такий прогноз аналітиків Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. У Лондоні кажуть, що рф дуже близька до виснаження боєздатних сил. Тому зараз концентрується на порівняно невеликій ділянці Сєвєродонецька. Із воєнною аналітикою з британської столиці - Світлана Чернецька.

Три місяці повномасштабної війни, а росія досі не досягла своєї відкоригованої цілі - захопити всю територію Операції Об'єднаних Сил. І британським аналітикам із Королівського інституту оборонних досліджень - РУСІ - очевидно, що з кожним днем ця мета стає все недосяжнішою. І якщо Луганська область може впасти під тиском, то Донецька - вже навряд чи. Окупанти не спромоглися створити загрозу для Слов'янська та Краматорська. Отже Кремль мусить терміново шукати, що ж би видати за перемогу.

Джастін Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень:

Президентові путіну необхідне щось, що могло би виправдати весь цей біль для росії. Бо вона ж втратила десятки тисяч людей, зазнала величезних економічних втрат, втратила стільки альянсів та сили на світовій сцені. На даному етапі вона близька до отримання контролю над усією Луганською областю, це поки що єдине досягнення, яке може використати путін. Та насправді це таке мале досягнення, порівнюючи із тим, яким коштом воно далося, що навіть росіяни навряд чи повірять у таку перемогу. А я не вірю, що вони зможуть взяти усю Донецьку область, у них не залишилося достатньої бойової сили для цього.

За найскромнішими підрахунками іноземних аналітиків, росія втратила вже близько 35% своїх сил - це і загиблі, і поранені. І більшість із них - це найефективніші вояки з передової, яким найважче знайти заміну. Ситуацію з боєздатними силами у Королівському інституті зараз називають близькою до катастрофічної. Це підтверджує і зменшення масштабів наступальних операцій. Зараз вони звелися, по суті, до тиску на Сєвєродонецьк та навколо Попасної.

Джастін Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень:

Українські сили досягли значного прогресу на північ та схід від Харкова і певного прогресу навколо Херсону, росії буде важко утримувати те, що вона захопила, бо їй вже і так сильно не вистачає бойової сили. Але важливо пам'ятати, що хоча росія дуже близька до вичерпання ліміту в плані того, на скільки довго вона зможе забезпечувати серйозні наступальні операції, у неї все одно ще багато запасів боєприпасів для артилерії і у неї залишається можливість просто вибивати українські позиції.

Що вони зараз продовжують робити. Але попри захоплення окупантами нових територій, загальні тренди позитивні саме для України, кажуть в РУСІ. Бо цих здобутків російська армія добивається дуже великою ціною - передусім великими втратами особового складу. А українці тим часом виграють час, який дає змогу підготувати нових бійців та отримати нове сучасне обладнання.