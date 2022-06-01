До Дня захисту дітей, який відзначають уже сьогодні 1 червня, у швейцарському Цюриху влаштували акцію. Івент для малюків, які через війну опинились із мамами далеко від домівки. Дітей розважали вікторинами, пригощали цукерками. Як віддячили за це маленькі українці, бачила Світлана Прокопчук.

Під знамениту на увесь світ "Стефанію" маленькі українці танцюють на площі у Цюриху. Один із артистів вийшов до глядачів зі зламаною рукою. Попри травму, дух незламний, як у багатьох українців.

Хоч погода не сприяла, на акцію прийшло близько сотні українців. Людям важливо гуртуватися. А ще - підтримувати синів і доньок. Вони нині - найвразливіші.

Поліна Андерматт, керівник товариства "Віднова", співорганізаторка:

Найкраще, що ми можемо зі своєї сторони зробити, - це нагадати українським людям про те, що їхня домівка, незважаючи на те, що в матеріальному світі вона залишилась в Україні, а найважливіша домівка вона живе в наших серцях. І ми з батьківської сторони можемо подарувати нашим дітям за рахунок нашої батьківської любові , за рахунок українського коріння, тому це в нас не може забрати ніхто.

Невеличка вікторина для початку. Українські солодощі - нагорода за активність. Далі - хода вулицями Цюриха.

Євгеній Процюк, керівник Українського товариства Центральної і Східної Швейцарії:

Ми трошки покажемо культурну сторону , українські традиції. В кінці ми закінчимо перфоманс, де будемо формувати орнамент із вишиванки. І будемо роздавати картки вдячності перехожим.

Діти - майбутнє української нації. Проте росіяни щодня завдають страждань малюкам. Тому так важливо розрадити тих, хто поряд.

Ольга Костенко, жителька Києва: