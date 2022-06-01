Пушилін отримав поранення в Лимані - Геращенко [ Редагувати ]
Ватажок бойовиків Денис Пушилін поранений у Лимані Донецької області. Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко.
"У м. Лиман (Донецька область) в ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін", - написав він.
За даними Геращенка, до Лимана Пушиліна їхав для представлення гауляйтера нещодавно окупованого Лимана.
Пізніше радник міністра МВС Віктор Андрусів також підтвердив поранення ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.
"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", - написав він в Telegram.
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