Ватажок бойовиків Денис Пушилін поранений у Лимані Донецької області. Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко.

"У м. Лиман (Донецька область) в ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін", - написав він.

За даними Геращенка, до Лимана Пушиліна їхав для представлення гауляйтера нещодавно окупованого Лимана.

Пізніше радник міністра МВС Віктор Андрусів також підтвердив поранення ватажка бойовиків Дениса Пушиліна.

"Підтверджую, що в Лимані був поранений Пушилін. Шкода, що тільки поранений", - написав він в Telegram.