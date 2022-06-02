Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував нові дані [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила вже близько 30 850 своїх військових убитими. Про це повідомляє Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Також було знищено 210 російських літаків.
Загальні бойові втрати противника на 2 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 30850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1363 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 3354 (+11) од,
- артилерійських систем - 661 (+2) од,
- РСЗВ - 207 (+0) од,
- засоби ППО - 95 (+1) од,
- літаків - 210 (+2) од,
- вертольотів - 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),
- крилаті ракети - 120 (+0),
- Кораблі / катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од,
- спеціальна техніка - 51 (+2).
За даними Генштабу, найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському напрямку.
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