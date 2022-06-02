"Чтобы нос стал как у всех": під Харковом вбили росіянина, який поїхав на війну, щоб заробити на пластичну операцію (фото)

Під Харковом у травні 2022 року загинув 21-річний Антон Федосєєв із Ленінградської області. Хлопець з багатодітної сільської родини народився з дефектом обличчя і мріяв зробити пластичну операцію. Він підписав армійський контракт, щоб заробити на неї гроші