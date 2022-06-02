Сконструювати мобільну лазню для військових, яку можна буде використовувати в будь-яких умовах - причому, цілий рік. Таке завдання поставили перед собою одеські волонтери. Наразі вони виготовляють пілотний проєкт такої польової душової. І до завершення залишилось близько тижня. Ну, а поки - майстерню відвідали наші кореспонденти.

Небайдужі сантехніки, електрики та будівельники! Конструювати мобільну лазню вони почали на прохання військових. За основу банного комплексу взяли звичайний металевий контейнер. А серед пріоритетів - щоб таку лазню можна було виготовити швидко, не за всі гроші світу та з дотриманням базових стандартів гігієни.

Олександр Рикун, волонтер:

Мы это делаем для того, чтобы наш защитник и воин чувствовал себя комфортно, чтоб он чувствовал заботу, само собой, но в то же время - это очень тяжелый ратный труд и минуты отдыха - они должны быть полноценными: и сна, и чистоты, и бытовых условий.

Контейнер розділений на три відсіки: передбанник, душова та технічна частина. В останній розміщуватимуться ємності з водою, бойлери, помпи та генератор. А ось нагрівати воду буде твердопаливний котел. Причому, паливом може бути будь-що: від тирси до спеціальних брикетів чи дров.

Юрій Зеленянський, волонтер:

Это можно просто ветки, это можно просто наломать кусты, которые более-менее сухие, и это все полностью тут сжигается и он будет гореть, грубо говоря, восемь часов, хотя и больше.

Тобто лазня - і це дуже важливо у польових фронтових умовах - не залежить від централізованого електропостачання. А скористатися душем за один цикл нагрівання води можуть півсотні бійців.

Человек зашел сюда, разделся, сложил свои вещи и заходит уже в помывочное отделение, здесь предусмотрено шесть - с одной стороны три и с другой стороны три - душевых леек - с динамической кнопкой, которая будет ограничивать время подачи воды.

При цьому лазневий комплекс буде ретельно термоізольований: як з зовні, так і зсередини. Це дозволить використовувати його протягом всього року. І це також важливий момент, на який вказують самі військові.

Ігор Яковенко, волонтер:

Скажем, если этот же контейнер не утеплять то в летнее время здесь будет жарко, в зимнее время, какой бы мы туда котел не поставили - там все равно будет холодно и будет шуба на стенах из льда, как в морозильнике - если говорить о зиме.

Стены будут обшиты вагонкой, что является по санитарным нормам приемлемым - и в то же время будет как-то комфортно и чисто!

Поки це пілотний варіант військової лазні, гроші на який збирає волонтерський рух "Експедиція". Втім, на проєкт з Одеси вже звернули увагу і міська влада, і обласне керівництво.