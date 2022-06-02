Зростає загроза обстрілів у прикордонних областях України. Зокрема під ударом можуть опинитися населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

Про це на брифінгу в ефірі національного телемарафону розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, з території рф здійснюється мінометний обстріл прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Окупанти хочуть недопустити сили оборони України до контролю державного кордону.

"В подальшому не вийняток посилення інтенсивності обстрілів військових і цивільних об'єктів з метою заборони встановлення силами оборони Укрїани контролю над державним кордоном та утримання частини наших військ для встановлення безпеки прикордонних районів", - сказав Громов.