Росія може посилити обстріл на кордоні: хто під загрозою [ Редагувати ]
Зростає загроза обстрілів у прикордонних областях України. Зокрема під ударом можуть опинитися населені пункти Чернігівської та Сумської областей.
Про це на брифінгу в ефірі національного телемарафону розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
За його словами, з території рф здійснюється мінометний обстріл прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Окупанти хочуть недопустити сили оборони України до контролю державного кордону.
"В подальшому не вийняток посилення інтенсивності обстрілів військових і цивільних об'єктів з метою заборони встановлення силами оборони Укрїани контролю над державним кордоном та утримання частини наших військ для встановлення безпеки прикордонних районів", - сказав Громов.
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