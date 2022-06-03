Готельна мережа Marriott йде з росії [ Редагувати ]
Міжнародна готельна мережа Marriott International зупиняє роботу в росії. Про це йдеться у заяві компанії.
У Marriott повідомляють, що нові санкції, запроваджені США, Великою Британією та ЄС щодо росії, унеможливлюють продовження будь-якої діяльності в рф.
85 наших готелів надають житло біженцям з України у сусідніх країнах.
На початку березня у Marriott оголосили, що через вторгнення до України закривають корпоративний офіс у Москві та призупиняють інвестиції та відкриття нових готелів у росії.
На початку січня 2019 року Marriott International володіла 29 готелями у 13 регіонах росії із загальним номерним фондом у 6543 кімнати. Знакові об'єкти - московські готелі The Ritz-Carlton і The St. Regis Moscow Nikolskaya.
Нагадаємо, що напередодні американська технологічна компанія Hewlett Packard оголосила, що повністю йде з росії та білорусі.
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