Міжнародна готельна мережа Marriott International зупиняє роботу в росії. Про це йдеться у заяві компанії.

У Marriott повідомляють, що нові санкції, запроваджені США, Великою Британією та ЄС щодо росії, унеможливлюють продовження будь-якої діяльності в рф.

85 наших готелів надають житло біженцям з України у сусідніх країнах.

На початку березня у Marriott оголосили, що через вторгнення до України закривають корпоративний офіс у Москві та призупиняють інвестиції та відкриття нових готелів у росії.

На початку січня 2019 року Marriott International володіла 29 готелями у 13 регіонах росії із загальним номерним фондом у 6543 кімнати. Знакові об'єкти - московські готелі The Ritz-Carlton і The St. Regis Moscow Nikolskaya.

Нагадаємо, що напередодні американська технологічна компанія Hewlett Packard оголосила, що повністю йде з росії та білорусі.