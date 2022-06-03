Образи, які ввібрали в себе переживання українців.

Вони - свідчать про героїчний спротив нашого народу й незламний дух. Об'єднують і надихають на перемогу. Образи, які ввібрали в себе переживання українців. Речі, які набули нового, історичного змісту й вмить стали безцінними. Це - символи миттевостей цих ста днів війни. Які вони для України - розкаже наша Ярина Марків.

У війни є свої обличчя ... Свій голос... Своя мелодія.... І свої символи, які віддзеркалюють нашу міць. Нашу стійкість. Видають відданість. І нескореність! Й уособлюють саму Україну.

Вона - мати, яка годує двомісячне немовля.... в холодній підземці, ховаючись від обстрілів. Мадонна із київського метро.

Тетяна Блізняк - "мадонна" із київського метро:

Тут я з моєю донечкою Марічкою, якій на той момент було 2 місяці. Переховувались від бомбардувань Києва.

У другий день повномасштабної війни, разом із чоловіком та мопсом Фібі. Тоді Тетяна Блізняк волею випадку чи... волею долі стала символом української незламності.

Тетяна Блізняк - "мадонна" із київського метро:

Ми приїхали на станцію метро Університет і там на підлозі постелили нашу ковдрочку.. якраз вона прокинулася, я сіла її кормити. І в цей момент ...

Жінка потрапила під приціл... угорського журналіста! Той зробив знимок, який став вірусним. А художниця Марія - проілюструвала його історично.

Марина Соломенникова - авторка ілюстрації:

Фото Тетяни мене зачепило тим, що вона виглядала дуже невинною, сидячи в метро та годуючи свою дитину, в той час, коли рашисти бомбили Київ і воно наче випромінювало якесь світло.

Й по композиції нагадувало полотна відомих художників та іконописців - діва з немовлям. Так і виник образ мадонни. Який сколихнув увесь світ!

Марина Соломенникова - авторка ілюстрації:

Мені в фейсбуці написав чоловік, якого звати Вячеслав Окунь, що він хоче взяти мою ілюстрацію і роздрукувати на таких невеликих карточках, типу флаєрах.

Так той "флаєр", розміром із півстіни, розпростерся іконою в Неапольському храмі.

Тетяна Блізняк - київська мадонна:

Для мене це був великий шок - здивування.. Мені приємно, що я стала частинкою цього і що вона навколо себе збирає стільки добра і що вона привертає увагу громадськості до війни в Україні.

Тетяна ж себе героїнею не вважає. Каже, вона тільки уособлення нескореності. Як і ця - несхитна шафка....

- Ти як? Тримаюсь!

Всього три слова - питання й відповідь. А скільки в них сенсу. Почуття кожного українця у війні - їх відобразила бородянська шафка.

Намертво прикипіла до рідного дому й вистояла. Вона вціліла при подвійному авіанальоті й залишилась висіти на стіні вщент розбитого будинку.

Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності:

Дивовижно, але збереглися всі речі, там не було ні потрощеного, ні побитого.. Там банки з чаєм, з крупами, з тарілками, сервізи, посуд, все ідеально збереглося.

Її встановив 12 років тому вже покійний син Надії Слатко - власниці квартири. Жінка під час бомбардувань залишилась неушкодженою. Як і керамічний оберіг, який вистояв на кухонній мебелі.

Ярина Марків, кореспондентка:

А ось і він. Той самий легендарний бородянсьий півник, символ війни, і вже експонат Національного музею Революції гідності. Тепер він, як і незламна шафка, століттями нагадуватиме про героїчний спротив українського народу.

"Культурний" демонтаж славнозвісної шафки в співпраці з рятувальниками. Перед тим - створили її 3Д-модель, щоби вже у музеї відтворити оригінальний вигляд - розставити кожну тарілку, кожну баночку на свої місця. Ось як тут - на "шафковій" мініатюрі:

Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності:

Це така мініатюра, яку виготовила Ірина Бондаренко з Миколаєва. Тут якраз ми бачимо цю тріщину, про яку я говорив. Що будівля мала тріщину і фасад міг в будь- яку хвилину завалитись і півник.

До речі, про півника! Колись - серійний твір художньої кераміки.....сьогодні вже..

Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного музею Революції Гідності:

Експонат світового рівня цей наш керамічний півник.

Вже закритого Васильківського майолікового заводу. Виготовляли "півниковий" декоративний посуд у шістдесятих-вісімдесятих роках, тиражами в...

В'ячеслав Гладушкін, колекціонер, дослідник української кераміки:

Тисячі робіт. І при цьому ні одного..точніше двох однакових ви не знайдете, тому ще це майоліка, колір залежить не тільки від того, як майстер прикладе руку, але ще й як буде зроблено випал в печі при тисячі градусів.

Бо ж бородянський півник став символом мужності українців, відродив пам'ять про давнє ремесло й підкорив світ! Тепер схожого має й сам Борис Джонсон!

Безстрашність нашого народу, який голіруч давав відсіч ворогу - закарбував ще один атрибут. І...

На це можна дивитись вічно! Як український трактор буксирує ворожий танк! Ця клумба - про ще один символ непереможності народу й хазяйновитість українських фермерів.

Аграрії - десятки разів "конфіскували" рашистські трофеї. А держава ще й заохочувала їх - фінансово!

Леонід Бобошко – фермер:

Зі своєї країни я нікуди не поїду. Треба буде брать в руки зброю і йти воювати. Нє - будем..танки перевертать ..підем на них з голими руками.

Український народ - не зламати! І ця київська клумба - прекрасне цьому нагадування.

Ні міни, ні розтяжки, ні снаряди - не зупиняють й останнього нашого героя. Хвостатого і безстрашного... Патрона! Він - наймолодший сапер України. І справжня зірка соцмереж. Хоробрий Джекраселтер'єр у команді піротехніків Чернігівщини щодня дбає про нашу безпеку, ризикуючи власною!

Ірина Щукіна, речниця ГУ ДСНС України у Чернігівській області:

Патрон взагалі працює в групі піротехнічних робіт та підводного розмінування ще до війни. Він працює з 6-місячного віку.

Й щодня - з шостої ранку. Графік у Патрона - не з легких: тут тобі не до ранкових прогулянок біля озерця. Бо ж робота - відповідальна! Спочатку фітнес і гігієна.

Ірина Щукіна, речниця ГУ ДСНС України у Чернігівській області:

Далі він дуже поважно сідає в машину ,це дійсно так його місце біля водія сапера та біля Михайла...

Свого господаря, й їде виконувати важливу місію: розчищати Україну від рашистських "вбивчих подарунків". Боєприпасів за весь час уже нанюхав понад 200 штук.

А ще Патрон - вселяє віру і є беззаперечним символом війни. Як і кожен українець, який робить усе можливе для нашої перемоги.