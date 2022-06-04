Після ранкових ракетних обстрілів у Миколаєві 4 червня знову прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи було чутно в районі порту. Над містом піднімається величезний стовп диму, який видно навіть із області.

"Дзеркало тижня" повідомляє, що окупанти завдали ракетного удару по терміналу Ніка-Тера у Миколаєві. На території є зерновий термінал.

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. 4 червня дісталося Баштанському району та самому обласному центру.