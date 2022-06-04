Окупанти не зупиняють обстріли Миколаївської області [ Редагувати ]
Станом на суботу, 4 червня, окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.
Так, дісталося Баштанському району та Миколаєву.
Обстріли зафіксовані в Березнегуватській громаді. Горіла хвойна підстилка на території Балабанівського лісу.
Загалом, за минулу добу в Миколаївській області поранення отримали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає.
Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 252 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.
Вона розповіла, що ще 73 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
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