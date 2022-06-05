Закінчити війну в Україні можна одним наказом, відданим очільником кремля володимиром путіним. Однак досі такого наказу немає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Як наголосив глава держави, війна може припинитися в будь-який момент, якщо путін віддасть такий наказ.

"Російська армія може перестати спалювати церкви, російська армія може перестати руйнувати міста, російська армія може перестати убивати дітей. Якщо та сама людина в Москві просто віддасть наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для усього світу", - сказав Зеленський.