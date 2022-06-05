Сьогодні Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії. Ця скорботна дата - як ніколи символічна для України. За сто днів війни ми втратили понад 260 маленьких життів. А щодня від рук російського агресора в нашій країні гинуть двоє дітей та четверо отримують поранення.

В Софії Київській сьогодні в пам'ять про безневинно вбитих діточок - на дереві розвісили золоті дзвіночки. Аби кожне їхнє відлуння нагадувало про дитячі голоси й сміх... Який вже більше ніхто і ніколи не почує. Олена Логінова повернулася із важкої для усвідомлення церемонії вшанування.

Олена Логінова, кореспондентка:

Війна, яка безжально забирає маленькі життя. 261 українська дитина загинула внаслідок повномасштабного вторгнення росії до України. І сьогодні тут в Софії Київській вшановують їхню пам'ять.

Сьогодні тут і перша леді, і дипломати, і батьки загиблих дітей. Невимовний біль і смуток в очах кожного. Це родичка 13-річного Єлисея Рябоконя. Хлопчика російські військові розстріляли в авто, коли він з родиною евакуювався із села Перемога на Київщині. А це Олег Федько - патрульний поліцейський з Херсонщини. Він в одну мить втратив всю сім'ю - дружину та двох дітей шестирічну Софію та півторарічного Івана та обох своїх батьків. Вони намагалися виїхати з Нової Каховки.

Олег Федько, втратив всю родину:

Діти народжуються для того аби сміятись, бігати, радувати своїх батьків. А не для того, щоби коли дідусь їде за кермом і намагається їх врятувати "руський мір", стріляючи впритул автомобіля, коли діти ще живі і є можливість їх врятувати та відвести до лікарні - цілу годину не допускали нікого до автомобіля, коли діти ще були живі та кричали. А вже потім було пізно.

Олеся Рихлик, родичка загиблого хлопчика Єлисея:

Єлисей був дуже світлою і доброю людиною... Занадто доброю цього жорстокого світу - він мріяв, планував, але прийшли нелюди й все розчавили та розтоптали... Вони не дали дитячим мріям здійснитися.

І не потрібно жодних слів, аби зрозуміти масштаби трагедії.

Олена Зеленська, перша леді України:

Кожна дитина - це Всесвіт. І зараз Україна втратила 261 Всесвіт, мрію, майбутнє. Сьогодні серед нас є люди, які втратили найдорожче. Це близькі рідні, батьки. Мені бракує слів, щоб висловити, що я відчуваю. А також зараз будь-які слова можуть бути банальними й зайвими. Дозвольте просто побути поруч із вами, розділити цей біль. Ваші історії знає вся країна, і ви не самі. Ви маєте знати, що ви - важливі.

Четверте червня - Міжнародний день безневинних дітей - жертв агресії. Заснувала дату Генеральна Асамблея ООН ще у 1982 році. Шанувати скорботну дату Україна почала торік. Після відповідної постанови Верховної Ради. І тоді навіть уявити ніхто не міг, що Україні доведеться на власному досвіді стикнутися з горем.

Мурат Шахін, представник ЮНІСЕФ в Україні:

100 днів цієї війни призвели до величезних руйнувань та страждань для українських дітей. І ці масштаби можна порівняти хіба, що напевно з часами Другої світової війни. Зараз ледь не двоє з трьох українських дітей були вимушені залишити свої домівки, намагаючись врятуватись.

Дар'я Герасимчук, радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації:

Зло ніколи не зупиняється самостійно. Суть рашизму - вбивство українських дітей, геноцид українського народу. Я говорю це коли згадую про вбитих щонайменше 261 дитину, про примусову депортацію, про спроби зміни громадянства, про спробу усиновлення українських дітей.

Бріджит Брінк, надзвичайний і повноважний посол США в Україні:

І я думаю, що ми маємо продовжувати підтримувати Україну усіма можливими способами, щоб вона могла себе захистити й щоб жодна дитина більше не загинула.

В пам'ять про всіх загиблих українських діточок на цьому дереві в Софії Київській розвісили золоті дзвіночки. Вони, як спогад про їхні голоси, яких більше не почуємо. Тож перша леді України Олена Зеленська закликала усіх іноземних дипломатів об'єднатися і зупинити кровопролиття. Аби на українській землі більше не гинули діти.