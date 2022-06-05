Їхні барви стали драматичнішими, а відчуття - більш загостреними. Українські митці продовжують творити. У Чернівцях вже не вперше організовують благодійний розпродаж картин. Художники віддають десятки тисяч гривень задля збереження життя захисників України й нашої перемоги.

Богдан Макаренко забрав матір й покинув рідний Київ у перший день війни, лишивши сотні своїх картин. У Чернівцях митець пише природу та людей у місцевому Будинку художника.

Богдан Макаренко, художник з Києва:

Я в Києві і мріяти про таке не міг. Щоб у мене була своя майстерня, де я міг самостійно працювати.

Картини - неймовірні. І все, що міг, Богдан виставив у Чернівцях на продаж. До війни він свої полотна не продавав.

Богдан Макаренко, художник з Києва:

Київське небо, воно неповторне. Я хотів трохи поділитись. У когось в майстерні картина знаходилась, у когось вдома просто тимчасово зберігалась. По друзях назбирав, "Новою поштою" відправив сюди і декілька робіт нових написав. Зараз я побачив, що роботи купили на 90 тисяч у галереї "Вернісаж", і це є для мене сигналом, що я знаходжусь на своєму місці і я роблю це так, як я відчуваю.

Ось чернівецький філософ Анатоль Федірко продає полотно у стилі авангардного супрематизму.

Анатоль Федірко, митець:

Це сублімація того, що відбувається. Вже вісім років. А насправді вже 375 років. Ми на стороні добра, а от - сторона зла, все. Біле-чорне. - Чим все закінчиться? - Перемогою добра.

80 різножанрових картин буковинських художників та їхніх колег із Києва, Харкова та Дніпра, виставили у ресторації в центрі Чернівців. Кожен охочий може помилуватися картинами й придбати їх. Митці збирають кошти на квадрокоптер для захисників - потрібно 90 тисяч гривень. 20 тисяч за кілька тижнів зібрав Роман. Хлопець хоче підтримати друга та інших захисників, які мужньо відбивають атаки ворога.

Роман, друг військового ЗСУ:

Краще втратити залізо. Краще втратити дрон, ніж втратити людей.

Чернівецькі волонтери намагаються виконувати запити захисників.

Леся Михайлюк, волонтерка:

Був такий випадок, коли вислали одну аптечку, і цією аптечкою троє людей врятувалося. Зараз дуже багато запитів. Тому що кількісно збільшилась армія. По друге, паралізовані всі волонтерські рухи на Сході, на Півдні країни. Там немає такої можливості допомагати, як у нас.

Тож навіть найменший внесок потрібний. А ініціатива митців провести аукціон заради підтримки армії - надихає волонтерів.