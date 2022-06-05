5 червня хакери зламали сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства росії.

На головній сторінці ресурсу вказано, що його зламала команда DumpForums.com. Хакери вимагають заплатити 0,5 біткоїна ($15 тис.) до 7 червня, інакше дані співробітників міністерства і всю базу даних відомства викладуть у загальний доступ.

Хакери також змінили заголовок сайту, тепер він називається "Слава Україні!

Нагадаємо, що засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск повідомляв, що російські хакери атакують супутниковий інтернет Starlink в Україні.