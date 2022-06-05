"Слава Україні!": хакери зламали сайт Мінбуду росії [ Редагувати ]
5 червня хакери зламали сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства росії.
На головній сторінці ресурсу вказано, що його зламала команда DumpForums.com. Хакери вимагають заплатити 0,5 біткоїна ($15 тис.) до 7 червня, інакше дані співробітників міністерства і всю базу даних відомства викладуть у загальний доступ.
Хакери також змінили заголовок сайту, тепер він називається "Слава Україні!
Нагадаємо, що засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск повідомляв, що російські хакери атакують супутниковий інтернет Starlink в Україні.
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