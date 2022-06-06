Поле півоній розквітло на Буковині. Помилуватися ними та відволіктися від жахіть війни приходять і місцеві мешканці, і переселенці. Вхід платний. Але всі гроші спрямовують на допомогу нашим захисникам. Квітковим полем пройшлася і наша Ольга Лучек.

Ольга Лучек – кореспондентка:

Це наймасштабніше поле півоній в Україні. Тут одночасно заквітли більше 5 тисяч кущів цих запашних квітів. І це найбільша колекція півоній, в одному місці - 150 сортів різних форм, кольорів та відтінків. Привезли їх з Китаю та Нідерландів.

Ця квітка - улюблениця багатьох. А в Китаї - взагалі вважається національною квіткою. Охочих вдихнути їхній імператорський аромат зїхалося багато. Відвідувачів заворожує як форма бутона, так і палітра кольорів. І все це дає змогу на певний час відволіктися від реалій війни. Настя з двома дітьми приїхала з Краматорська. Каже, за три місяці вперше дозволила собі кудись вийти. Бо ж думками постійно в рідному місті.

Анастасія, переселенка:

Активні бойові дії, вже дуже близько до нашого міста, на жаль, тому ми не можемо повернутися додому, але дуже хочеться.

День початку повномасштабної війни забути не може. Ділиться спогадами і не стримує сліз.

Анастасія, переселенка:

Всі спали і пролунав один взрив, чоловік каже все почалося, я кажу та ні-ні, у нас там багато заводів, кажу, це щось на заводі. А він каже та нє, і тут другий, і третій… ну і все стало зрозуміло.А потім з кожною годиною читаєш новини і новини і було зрозуміло, що не можна залишатись. Хотілося забрати найголовніше, найважливіше, ну я не можу попрощатися з домом, ми всі хочемо додому.

Милуються красою, посміхаються, складають плани…тут кожен думає про щось своє, але таке бажане і очікуване.

Валентина Петрівна та Ганна Іллівна, відвідувачки поля півоній:

- Довго вони ж не стоять і ми рішили обов'язково приїхати, полюбуватися, підняти собі настрій. Аж дух захвачує. - Енергії прибавилося, стали сильніші. - Хочемо щоб був мир, щоб ця краса більше розцвітала і розсаджувалася побільше і щоб люди радувалися всьому.

Краса рятує, переконані власники поля півоній. Кажуть, колекцію сортів планують і надалі розширювати.

Богдан Хмельницький, співробітник:

Це третій рік, коли воно повноцінно набрало вже свою силу і виглядає так максимально гарно. Вхід ми зробили чисто символічним - допомога нашій армії. Війна в кожного в голові, і кожен це відчуває, тут дуже багато людей з інших областей, які безпосередньо на собі відчули цю війну.

Приїхала помилуватися красою і Олена. Адже зовсім скоро вона повертається у Миколаїв.

Олена, переселенка:

Кожного дня трапляються обстріли, у нас немає води питної у місті. Але наше місто живе і ми дуже сумуємо за містом. Ми всі сподіваємось, що мир буде у нас в країні і ми віримо в нашу країну, ми дуже віримо.

Віримо як ніколи! У нашу країну і захисників!