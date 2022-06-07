Військовий прокурор Західного військового округу рф Артур Єгієв повідомив про притягнення до відповідальності "близько 12 офіцерів" через участь у військових діях в Україні призовників. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Як саме покарали офіцерів, прокурор не уточнив.

За словами Єгієва, до участі у "спеціальній військовій операції" (збройне вторгнення в Україну - ред.) було залучено "близько 600 військовослужбовців-строковиків". Усіх їх, стверджує прокурор, повернули до росії.

Про випадки загибелі чи полону солдатів-строковиків прокурор не згадав.

З початку збройного вторгнення в Україну російська влада, у тому числі президент путін, стверджувала, що в бойових діях беруть участь лише контрактники. При цьому свідчення участі строковиків у війні з'являлися з першого дня.

Так у середині березня мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на 9 російських солдатів-строковиків.

Один із найрезонансніших прикладів участі у війні солдатів строкової служби пов'язаний із крейсером "Москва", який був знищений ЗСУ в середині квітня.

Серед сотень членів екіпажу, було безліч строковиків. Після загибелі флагмана Чорноморського флоту рф та зникнення безвісти низки членів екіпажу російська влада заявляла їх рідним, що крейсер офіційно не брав участь у бойових діях. 7 червня стало відомо, що екіпаж все-таки включили до списку учасників бойових дій.

Нагадаємо, що Держдума рф дозволила пенсіонерам укладати контракти для війни в Україні.