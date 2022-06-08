Литва передала Україні 20 військових автомобілів [ Редагувати ]
Україна отримала військову допомогу з Литви - 20 військових автомобілів - 10 вантажівок і позашляховиків. Про це повідомив у Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Ще 20 бронетранспортерів М113 прибудуть до України найближчим часом.
Нагадаємо, що Польща підписала найбільший за 30 років контракт на постачання зброї Україні вартістю $630 млн. Республіка поставить Україні 60 самохідних гаубиць KRAB калібром 155 мм.
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