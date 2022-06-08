У Мексиці під час урочистої церемонії відкриття підвісного мосту сталася трагедія.

Новий підвісний міст упав саме в той момент, коли на нього зайшли мер міста Куернавака Хуліо Уріостегі, його дружина, чиновники, а також десяток місцевих мешканців. Цей момент потрапив на відео.

Видання El Pais повідомляє, що 12 були госпіталізовано з переломами та травмами, ще двоє перебувають у тяжкому стані, проте їх життю нічого не загрожує.

Через кілька годин після інциденту мер сказав, що на мосту дехто почав стрибати, це могло стати можливою причиною обвалення.

Нагадаємо, що на звільнених від окупантів територіях почали відбудову зруйнованих мостів.