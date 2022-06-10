На іноземний бізнес у росії припадає майже 2 млн робочих місць. У компаніях, які обмежили або призупинили свою роботу в рф, було працевлаштовано 350 тис. осіб, із них 120-150 тис. до червня перебували вдома. Про це повідомив РБК з посиланням на доповідь Центру стратегічних розробок.

90% іноземних компаній у росії походять з країн, які запровадили санкції проти росії у відповідь на збройне вторгнення в Україні. При цьому лише 46% з 600 найбільших компаній заявили про обмеження у своїй роботі, з них 21% - повністю зупинили роботу.

У компаніях, які обмежили свою роботу, було працевлаштовано 350 тис. росіян. Найбільше постраждали працівники харчової промисловості (136 тис. осіб), автобудування (60 тис.) та галузі ділових та IT-послуг (45 тис.). Із них майже 120-150 тис. перебувають у режимі простою.

Найбільше працівників іноземних компаній у Калузькій області - там 11% працюючих були працевлаштовані у закордонних фірмах. Також складна ситуація у Новгородській (6%) та Ленінградській (5%) областях.

Найактивніше роботу в росії призупиняли компанії з Іспанії, Швеції, Японії, Польщі та Швейцарії. Підприємства з Австрії, Франції, Канади, Нідерландів, Данії та Італії намагалися зберегти свою роботу в рф.

До кінця 2022 року в 53 регіонах росії показник безробіття зросте в півтора рази, у 16-ти ​- у два рази відносно рівня січня-березня 2022 року.

Найбільші показники безробіття очікуються у Курганській області (12,5%), Комі (12,3%), Карелії (11,8%), Ульяновській та Костромській областях (10,5%).

"Подробиці" опублікували матеріал про те, як 100 днів війни змінили російську економіку.