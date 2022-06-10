Подоляк відреагував на позицію Нідерландів щодо України в ЄС [ Редагувати ]
Україна заплатила страшну ціну, щоб отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу і шанс приєднатися до європейської сім'ї. Про це повідомляється у Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Свобода, конкуренція, права людини - Нідерланди завжди були взірцем демократії. Сьогодні українці платять страшну ціну за захист вільної Європи від російських таборів. Невже наші люди заплатили недостатньо крові, щоб отримати шанс бути в сім'ї ЄС?
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